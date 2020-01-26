В Хмельницкой области возле многоэтажки произошел взрыв, есть погибший

Ночью, 26 января, в Хмельницкой области во дворе рядом с пятиэтажкой взорвался неизвестный предмет и погиб человек. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория и взрыво-техническая служба Главного управления Национальной полиции в Хмельницкой области.

В ходе обследования места происшествия и проведения следственных действий полицейские выяснили, что во дворе взорвалась граната "РГД-5". Вероятной причиной взрыва стало незаконное обращение с взрывчатыми веществами местного жителя, который от полученных травм погиб на месте.

"По данному факту следователи открыли уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины - Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", - говорится в сообщении.

Напомним, в Харькове ночью взорвали банкомат и похитили из него деньги.

РБК-Украина писало, что в среду, 25 декабря 2019 года, около 3:28 на улице Академика Волкова неизвестные взорвали банкомат и похитили из него деньги.

Ранее в Запорожье в ночь на 18 октября 2019 года неизвестные взорвали банкомат, местные правоохранители открыли уголовное дело.