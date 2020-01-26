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У Хмельницькій області біля багатоповерхівки стався вибух, є загиблий

Новини » Надзвичайні події     26.01.2020 - 15:21
У Хмельницькій області біля багатоповерхівки стався вибух, є загиблий
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У дворі вибухнула граната "РГД-5"

Вночі, 26 січня, у Хмельницькій області на подвір‘ї поруч з п‘ятиповерхівкою вибухнув невідомий предмет і загинула людина. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група, криміналістична лабораторія та вибухо-технічна служба Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області.

В ході обстеження місця події та проведення слідчих дій поліцейські з‘ясували, що у дворі вибухнула граната "РГД-5". Ймовірною причиною вибуху стало незаконне поводження з вибуховими речовинами місцевого мешканця, який від отриманих травм загинув на місці.

"За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України - Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Харкові вночі підірвали банкомат та викрали з нього гроші.

РБК-Україна писало, що у середу, 25 грудня 2019 року, близько 3:28 на вулиці Академіка Волкова невідомі підірвали банкомат і викрали з нього гроші.

Раніше у Запоріжжі в ніч на 18 жовтня 2019 року невідомі підірвали банкомат, місцеві правоохоронці відкрили кримінальну справу.

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