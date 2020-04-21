В Хмельницкой области увеличилось количество заболевших COVID-19 в монастыре

В Хмельницкой области в Головчинецком монастыре коронавирусом заболели пять человек. Об этом на брифинге сообщили глава Хмельницкой облгосадминистрации Дмитрий Габинет, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, среди инфицированных две монахини проходят лечение в больницах, остальные находятся на самоизоляции.

"На данный момент в этом монастыре есть пять больных лиц, из них три монахини, один священник и послушник - именно с Головчинецкий монастыря. На стационарном лечении находится две монахини в Хмельницкой городской инфекционной больнице, три человека находятся на амбулаторном лечении по месту жительства", - сообщил Габинет.

Также в ОГА отметили, что на протяжении суток, 21 апреля, в области подтвердили шесть новых заболеваний коронавирусом. По состоянию на 16:00 в области подтверждены 55 больных с COVID-19, 4 человека умерли, 5 - выздоровели.

Отметим, по состоянию на утро 21 апреля в Украине было подтверждено 6125 больных коронавирусом. В Хмельницкой области сообщалось о 49 инфицированных.

Также РБК-Украина писало, что под Киевом в городе Вишневое зафиксировали массовую вспышку коронавируса в общежитии. Среди более 300 жильцов COVID-19 подтвердили у 37 человек, двое жильцов уже умерли.