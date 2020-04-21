У Хмельницькій області збільшилася кількість хворих COVID-19 в монастирі

У Хмельницькій області у Головчинецком монастирі коронавірусом захворіли п'ять осіб. Про це на брифінгу повідомили голова Хмельницької облдержадміністрації Дмитро Габинет, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, серед інфікованих дві черниці проходять лікування у лікарнях, інші знаходяться на самоізоляції.

"На даний момент у цьому монастирі є п'ять хворих осіб, з них три черниці, один священик і послушник - саме з Головчинецького монастиря. На стаціонарному лікуванні знаходиться дві черниці у Хмельницькій міській інфекційній лікарні, три людини знаходяться на амбулаторному лікуванні за місцем проживання", - повідомив Габинет.

Також в ОДА зазначили, що протягом доби, 21 квітня, в області підтвердили шість нових захворювань коронавірусом. Станом на 16:00 в області підтверджено 55 хворих з COVID-19, 4 людини загинули, 5 - одужали.

Зазначимо, станом на ранок 21 квітня в Україні було підтверджено 6125 хворих коронавірусом. У Хмельницькій області повідомлялося про 49 інфікованих.

Також РБК-Україна писало, що під Києвом у місті Вишневе зафіксували масовий спалах коронавіруса в гуртожитку. Серед понад 300 мешканців COVID-19 підтвердили у 37 осіб, двоє мешканців вже померли.