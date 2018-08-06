В Хмельницкой области задержан руководитель вуза, требовавший деньги с абитуриентки за поступление

Чиновник требовал у матери абитуриентки деньги за поступление в вуз на государственный заказ

Национальная полиция задержала на взятке руководителя одного из вузов в Хмельницкой области. Деньги он требовал у одной из абитуриенток за вступление в учебного заведения, передает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что руководитель требовал у абитуриентки за "решение" его вопроса 9 тыс. гривен. Взяточника задержали в понедельник, 6 августа, во время получения всей суммы денег.

"За содействие в поступлении абитуриентки в учебное заведение на дневную форму обучения по государственному заказу педагог требовал у ее матери 9 тысяч гривен. Оперативники областного управления защиты экономики Нацполиции задокументировали руководителя одного из учебных заведений области в коррупционном правонарушении", - отметили в полиции.

Фото: задержание взяточника (npu.gov.ru)

Правоохранители открыли уголовное производство по факту получения неправомерной выгоды служебным лицом (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины). Расследование этого преступления находится под процессуальным руководством Шепетовской местной прокуратуры.

"Педагогу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества", - добавили в Нацполиции.

Напомним, 30 июля 2018 года полицейские разоблачили на взятке проректора Одесского государственного университета. Чиновник требовал взятку в сумме 310 тыс. гривен от представителя предприятия за заключение договора использования жилого здания с причалом для размещения отдыхающих. Уже 1 августа проректора по ходатайству прокуратуры отстранили от занимаемой должности и взяли под стражу.