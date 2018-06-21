В Хмельницкой области работник исправительной колонии поставлял заключенным наркотики

По данному факту открыто уголовное производство

В Хмельницкой области работник Райковецкой исправительной колонии поставлял заключенным наркотики. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Хмельницкой области.

"Один из инспекторов колонии регулярно на заказ осужденных за отдельную плату проносил на территорию исправительного учреждения тяжелые наркотики. За свои услуги брал по 300 гривен за одну "доставку", - говорится в сообщении.

Злоумышленника, которому в январе этого года исполнилось 18 лет, задержали во время очередной попытки пронести наркотики в исправительное учреждение, у него изъяли сверток с метадоном (около 15 доз).

Фото: изъятое в ходе задержания имущество (hm.npu.gov.ua)

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Задержанному объявлено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове правоохранители задержали наркокурьера, у которого изъяли 36 свертков с особо опасным психотропным веществом.