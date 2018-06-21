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У Хмельницькій області працівник виправної колонії постачав ув’язненим наркотики

НовиниНадзвичайні події    21.06.2018 - 11:18
Фото: вилучене у ході затримання майно (hm.npu.gov.ua)
Фото: вилучене у ході затримання майно (hm.npu.gov.ua)

За даним фактом відкрито кримінальне провадження

У Хмельницькій області працівник Райківецької виправної колонії постачав ув’язненим наркотики. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Хмельницькій області.

"Один з інспекторів колонії регулярно на замовлення засуджених за окрему плату проносив на територію виправної установи важкі наркотики. За свої послуги брав по 300 гривень за одну "доставку", - йдеться у повідомленні. 

Зловмисника, якому в січні цього року виповнилося 18 років, затримали під час чергової спроби пронести наркотики у виправний заклад, у нього вилучили пакунок з метадоном (близько 15 доз).

Фото: вилучене у ході затримання майно (hm.npu.gov.ua)

Наразі за даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

Затриманому оголошено про підозру, вирішується питання про обрання запобіжного заходу. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харкові правоохоронці затримала наркокур’єра, у якого вилучили 36 пакунків з особливо небезпечною психотропною речовиною.

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Теги публікації: наркотики, полиция, Хмельницкая область  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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