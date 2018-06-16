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В Харькове полиция задержала наркокурьера

НовостиПроисшествия    16.06.2018 - 01:50
Фото: изъятое у злоумышленника (facebook.com/police.kharkov)
Фото: изъятое у злоумышленника (facebook.com/police.kharkov)

По данному факту открыто уголовное производство

В Харькове правоохранители задержали наркокурьера, у которого изъяли 36 свертков с особо опасным психотропным веществом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

"14 июня около 21:00 наряд патрульной полиции обнаружил в лесополосе на улице Манченковская гражданина, который подозрительно себя вел. В ходе осмотра полицейские обнаружили у 31-харьковчанина наркотические средства", - говорится в сообщении.

Как отмечается, правоохранители изъяли у злоумышленника устройство для употребления наркотика и 36 свертков с психотропными веществами PVP.

По словам задержанного, он в течение месяца работал курьером в интернет-магазине по распространению наркотических средств. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 статьи 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

 

#поліція_Харківщини #нарко В Харькове полицейские задержали наркокурьера У мужчины изъято 36 свертков с особо...

Опубликовано Полиция Харьковщины 15 июня 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что в Полтаве разоблачили нарколабораторию с метамфетамином на 1,5 млн гривен.

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Теги публикации: Харьков, наркотики, полиция  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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