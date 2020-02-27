В Хмельницкой области полицейский на смерть сбил женщину

В Хмельницкой области руководитель одного из секторов Красиловского отдела полиции Главного управления областной полиции насмерть сбил велосипедиста. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Так, по предварительной информации, 26 февраля около 20:35 в с. Щиборовка Красиловского района Хмельницкой области правоохранитель за рулем автомобиля "Skoda Octavia" совершил наезд на велосипедиста. В результате ДТП женщина погибла на месте.

"Водитель самостоятельно вызвал скорую и дождался приезда медиков и правоохранителей. Предварительно установлено, что в состоянии алкогольного опьянения полицейский не находился. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что досудебное расследование проводится по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, в городе Бровары Киевской области пьяный полицейский сбил двух человек. В результате аварии 28-летний пешеход от полученных травм погиб на месте происшествия. Еще одного 31-летнего мужчину с травмами доставили в больницу.

Как писало РБК-Украина ранее, в Одессе на углу улиц Преображенской и Дерибасовской произошло дорожно-транспортное происшествие с участием полицейского. Правоохранитель, возвращаясь со службы на своем автомобиле, совершил наезд на 62-летнюю женщину, которая вместе с ребенком перебегала дорогу в неустановленном месте (рядом с местом аварии находится подземный пешеходный переход).