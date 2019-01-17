В Днепре СБУ разоблачила на взятке чиновника Госгеокадастра

Фото: задержание взяточника (ssu.gov.ua)

Госслужащий требовал у предпринимателя 31 тыс. долларов

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили на взятке главного специалиста отдела контроля за использованием и охраны земель Главного управления Госгеокадастра в Днепропетровской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, госслужащий требовал от местного жителя 31 тыс. долларов. За указанную сумму чиновник обещал продлить сроки действия договоров аренды двух земельных участков сельскохозяйственного назначения, которые находятся в Верхнеднепровском районе.

Правоохранители задержали злоумышленника на одной из улиц областного центра после получения всей суммы неправомерной выгоды. Сейчас решается вопрос относительно объявления фигуранту дела о подозрении в совершении преступления и избрания меры пресечения.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (Получение взятки) Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование.

Фото: задержание взяточника (ssu.gov.ua)

Напомним, сегодня, 17 января, СБУ разоблачила на взятке старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска одного из горотделов полиции в Черниговской области.

РБК-Украина писало, что 15 декабря во Львове полиция разоблачила на взятке начальника отдела Западного офиса Государственной аудиторской службы Украины.