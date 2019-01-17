ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Хмельницькій області чоловіка засудили до 5 років за спробу дати хабар поліцейському

Новини » Надзвичайні події    17.01.2019 - 18:50
У Хмельницькій області чоловіка засудили до 5 років за спробу дати хабар поліцейському
Ілюстративне фото (gp.gov.ua)

Чоловік пропонував поліцейському 5 тис. гривень

У Хмельницькій області чоловіка, який намагався дати хабара поліцейському, засудили до 5 років позбавлення волі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції

Як зазначається, чоловіка затримали 16 лютого 2018 року під час надання неправомірної вигоди поліцейському.

Намагаючись уникнути кримінальної відповідальності за здійснення діяльності, пов’язаної із незаконним зайняттям гральним бізнесом, повернення вилученої комп’ютерної техніки та закриття кримінального провадження, громадянин запропонував хабара слідчому Ізяславського відділення ГУНП в Хмельницькій області.

Про таку пропозицію поліцейський повідомив своє керівництво та співробітників Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України. Під час дачі хабара, громадянина, який таким чином намагався уникнути відповідальності, було викрито, а гроші в сумі 5 тис. гривень вилучено.
 
Судом чоловіка було визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 (надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище) Кримінального кодексу України і призначено йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна. 

Нагадаємо, СБУ викрила на хабарі головного спеціаліста відділу контролю за використанням та охорони земель Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області. 

РБК-Україна писало, що СБУ затримала на хабарі старшого оперуповноваженого відділу карного розшуку одного з міськвідділів поліції у Чернігівській області. 

У Луганській області на хабарі затримали директора комунального підприємства ОДА У Львові затримали на хабарі начальника відділу Держаудитслужби
Новини України Хмельницкая областьвзятка
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся