У Хмельницькій області чоловіка засудили до 5 років за спробу дати хабар поліцейському

Ілюстративне фото (gp.gov.ua)

Чоловік пропонував поліцейському 5 тис. гривень

У Хмельницькій області чоловіка, який намагався дати хабара поліцейському, засудили до 5 років позбавлення волі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Як зазначається, чоловіка затримали 16 лютого 2018 року під час надання неправомірної вигоди поліцейському.

Намагаючись уникнути кримінальної відповідальності за здійснення діяльності, пов’язаної із незаконним зайняттям гральним бізнесом, повернення вилученої комп’ютерної техніки та закриття кримінального провадження, громадянин запропонував хабара слідчому Ізяславського відділення ГУНП в Хмельницькій області.

Про таку пропозицію поліцейський повідомив своє керівництво та співробітників Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України. Під час дачі хабара, громадянина, який таким чином намагався уникнути відповідальності, було викрито, а гроші в сумі 5 тис. гривень вилучено.



Судом чоловіка було визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 (надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище) Кримінального кодексу України і призначено йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ викрила на хабарі головного спеціаліста відділу контролю за використанням та охорони земель Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області.

РБК-Україна писало, що СБУ затримала на хабарі старшого оперуповноваженого відділу карного розшуку одного з міськвідділів поліції у Чернігівській області.