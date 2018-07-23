В Хмельницкой области в ДТП пострадали четыре человека, в том числе ребенок

По факту ДТП в Хмельницкой области открыто уголовное производство

В Хмельницкой области в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП), которое произошло вечером 22 июля пострадали четверо человек, в том числе ребенок. Об этом говорится в сообщении облуправления полиции.

Как отмечается, авария произошла около семи часов вечера вблизи поселка Грицев на трассе Кременец-Белая Церковь, где столкнулись ВА3 2107 и "Део Ланос", в результате ДТП автомобиль ВАЗ съехал в кювет и перевернулся.

В результате аварии водитель автомобиля ВАЗ и трое его пассажиров пострадали. В частности, среди пострадавших 4-летний мальчик, у которого диагностировали ушиб лобной области головы.

По факту ДТП в Хмельницкой области открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Фото: ДТП в Хмельницкой области (hm.npu.gov.ua)

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что во Львовской области микроавтобус сбил семилетнюю девочку.