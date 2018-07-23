У Хмельницькій області у ДТП постраждали четверо осіб, зокрема дитина

За фактом ДТП у Хмельницькій області відкрито кримінальне провадження

У Хмельницькій області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди (ДТП), що сталася ввечорі 22 липня постраждали четверо осіб, зокрема дитина. Про це йдеться у повідомленні облуправління поліції.

Як зазначається, аварія сталася близько сьомої години вечора на поблизу селища Гриців на трасі Кременець-Біла Церква, де зіштовхнулися ВА3 2107 та "Део Ланос", внаслідок ДТП автомобіль ВАЗ з’їхав у кювет і перекинувся.

Внаслідок аварії водій автомобіля ВАЗ та троє його пасажирів постраждали. Зокрема, серед постраждалих 4-річний хлопчик, у якого діагностували забій лобної ділянки голови.

Наразі за фактом ДТП у Хмельницькій області відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Фото: ДТП у Хмельницькій області (hm.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Львівській області мікроавтобус збив семирічну дівчинку.