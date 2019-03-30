В Хмельницкой обл. задержали заместителя руководителя военкомата на взятке

Следователи теруправления ГБР, расположенного в г. Хмельницком, при оперативном сопровождения Управления СБУ в Хмельницкой области разоблачили факт вымогательства и получения денежных средств заместителем Новоушицкого районного военного комиссара от призывника. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации, заместитель Новоушицкого районного военного комиссара получил 15 тысяч гривен от лица за предоставление ей отсрочки и не призыва на срочную военную службу.

"Чиновника задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. В ходе проведения следственных действий неправомерная выгода обнаружена и изъята в полном объеме", - говорится в сообщении.

Следователи ГБР решают вопрос о сообщении задержанному о подозрении в получении неправомерной выгоды служебным лицом (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины) и в превышении военным служебным лицом власти или служебных полномочий, совершенное в условиях особого периода (ч. 4 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины совместно с САП и НАБУ разоблачили на взятке судью одного из районных судов Одессы.

Также сообщалось, что в Волынской области следователи СБУ объявили подозрение задержанному на взятке прокурору отдела прокуратуры области. Чиновник требовал 2 тыс. долларов взятки.