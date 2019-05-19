В Хмельницькій обл. через негоду знеструмлено понад 70 населених пунктів

Фото: негода в Україні (km.dsns.gov.ua)

Було знеструмлело 71 населений пункт у 12 районах області

В Хмельницькій області через негоду у суботу, 18 травня, спрацювала автоматична система захисту електроліній та електророзподільного обладнання внаслідок чого було знеструмлено 71 населений пункт в 12 районах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"По причині спрацювання автоматичних систем захисту електроліній та електророзподільного обладнання знеструмлено 71 населений пункт у 12 районах області", - повідомили рятувальники.

Також вони розповіли, що до ліквідації наслідків негоди залучено 113 чоловік особового складу, 30 одиниць техніки та 33 мотопомпи.

"Роботи по ліквідації наслідків негоди тривають", - додали в ДСНС.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Івано-Франківській області затоплено сотні будинків. Погіршення погоди в західній частині України призвело до затоплення близько 300 будинків в селі Ямниця Тисменицького району Івано-Франківської області.

Нагадаємо, що в Україні попередили про підтоплення через підйом рівня води. За даними синоптиків, через значні опади 19-21 травня на річках басейну Прип'яті рівень води підніметься на 0,2-0,8 м з подальшим затопленням заплав та сільгосп угідь.