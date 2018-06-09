В Хмельницкой АЕС восстановили электроснабжение

Энергоблок №2 продолжил свою работу после устранения неисправности

Энергоблок №2 Хмельницкой АЭС подключен к энергосети. Об этом проинформировали в пресс-центре Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Энергоблок продолжил свою работу после устранения неисправности.

"Продолжается набор мощности", - заявили в ведомстве.

Ранее 8 мая в результате ложного срабатывания технологической защиты энергоблок №2 Хмельницкой АЭС был отключен от энергосети.

Реакторная установка была автоматически разгружена до 40% тепловой мощности из-за отключения турбогенератора.

"Радиационная обстановка на промышленной площадке и в прилегающих регионах не претерпевала изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, не превышая естественных фоновых значений", - говорится в отчете.

Сообщается, что событие классифицируется "вне шкалы" INES, и согласно предварительной оценке соответствует уровню "0".

Напомним, энергоблок №2 Хмельницкой АЭС был отключен от энергосети в связи с закрытием стопорных клапанов турбогенератора, а энергоблок №2 Южно-Украинской АЭС подключен к энергосети после проведения среднего планового ремонта.