В Хмельницкой АЕС восстановили электроснабжение

Энергоблок №2 продолжил свою работу после устранения неисправности
Энергоблок №2 Хмельницкой АЭС подключен к энергосети. Об этом проинформировали в пресс-центре Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.
Энергоблок продолжил свою работу после устранения неисправности.
"Продолжается набор мощности", - заявили в ведомстве.
Ранее 8 мая в результате ложного срабатывания технологической защиты энергоблок №2 Хмельницкой АЭС был отключен от энергосети.
Реакторная установка была автоматически разгружена до 40% тепловой мощности из-за отключения турбогенератора.
"Радиационная обстановка на промышленной площадке и в прилегающих регионах не претерпевала изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, не превышая естественных фоновых значений", - говорится в отчете.
Сообщается, что событие классифицируется "вне шкалы" INES, и согласно предварительной оценке соответствует уровню "0".
Напомним, энергоблок №2 Хмельницкой АЭС был отключен от энергосети в связи с закрытием стопорных клапанов турбогенератора, а энергоблок №2 Южно-Украинской АЭС подключен к энергосети после проведения среднего планового ремонта.