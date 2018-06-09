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У Хмельницькій АЕС відновили електропостачання

НовиниПромисловість    09.06.2018 - 02:39
Фото: Хмельницька АЕС (facebook.com/atom.gov.ua)
Фото: Хмельницька АЕС (facebook.com/atom.gov.ua)

Енергоблок №2 продовжив свою роботу після усунення несправності

Енергоблок №2 Хмельницької АЕС підключено до енергомережі. Про це поінформували в пресс-центрі Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

Енергоблок продовжив свою роботу після усунення несправності.

"Триває набір потужностей", - заявили у відомстві.

Раніше 8 травня в результаті помилкового спрацьовування технологічного захисту енергоблок №2 Хмельницької АЕС був відключений від енергомережі.

Реакторна установка була автоматично розвантажена до 40% теплової потужності через відключення турбогенератора.

"Радіаційний стан на промисловому майданчику та у прилеглих регіонах не зазнавав змін, знаходиться на рівні, відповідному нормальній експлуатації енергоблоків, і не перевищує природних фонових значень", - йдеться в звіті.

Повідомляється, що подія класифікується "поза шкалою" INES, і згідно з попередньою оцінкою відповідає рівню "0".

Нагадаємо, енергоблок №2 Хмельницької було АЕС відключено від енергомережі у зв'язку з закриттям стопорних клапанів турбогенератора.

Енергоблок №2 Хмельницької АЕС відключено від енергомережі Енергоблок №5 Запорізької АЕС відключено від енергомережі
Теги публікації: Хмельницкая АЭС, энергоблок  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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