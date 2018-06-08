На Южно-Украинской АЭС энергоблок №2 подключен к энергосети

Энергоблок №2 Хмельницкой АЭС отключен от энергосети в связи с закрытием стопорных клапанов турбогенератора, а энергоблок №2 Южно-Украинской АЭС подключен к энергосети после проведения среднего планового ремонта. Об этом сообщает пресс-служба "НАЭК "Энергоатом".

"8 июня 2018 года в 03:52 энергоблок №2 Хмельницкой АЭС отключен от энергосети в связи с закрытием стопорных клапанов турбогенератора. При переходных процессах отключения энергоблока нарушений условий и границ безопасной эксплуатации не было", - говорится в сообщении.

Тем временем в Южноукраинске ведется нагрузка реакторной установки до номинальной мощности в соответствии с графиком.

Напомним, 9 февраля энергоблок №2 Южно-Украинской АЭС был отключен от энергосети для проведения среднего планового ремонта.