У Хмельницькому зникло світло після атаки ворога

Обстріли України

Вночі на 26 жовтня російські окупанти атакували Київ дронами. У Солом'янському районі пошкоджена багатоповерхівка, внаслідок атаки загинула 14-річна дитина.

У Київській області уламки впали у кількох районах. Через атаку загинула людина (померла у лікарні), дитина отримала поранення.

Крім того, окупанти завдали ракетного удару по Дніпру. Пошкоджені будинки та лікарня імені Мечникова. Станом на 11:30 відомо про чотирьох жертв. Як повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, загинула дружина та донька поліцейського. Молодшу доньку слідчого вдалося врятувати.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.