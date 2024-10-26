В Хмельницком пропал свет после атаки врага

По его словам, в Хмельницкой области силы ПВО уничтожили восемь дронов типа "Шахед".

В результате атаки частично отсутствует свет в четырех населенных пунктах Хмельницкого района, в том числе и в Хмельницком. Повреждены помещения гостиницы и окна в двух домах. На месте происшествия работают соответствующие службы.

"Энергетики делают все, чтобы как можно быстрее заживить всех потребителей. Раненых или погибших среди гражданского населения нет", - добавил Тюрин.