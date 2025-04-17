У Хмельницькому знайшли мертвим курсанта академії ДПСУ: що відомо

У Хмельницькому знайшли тіло 20-річного курсанта з ознаками вогнепального поранення. Хлопець навчався у Національної академії ДПСУ імені Богдана Хмельницького.

Про це РБК-Україна розповіли у Державній прикордонній службі України.

"Сьогодні близько 10 ранку було знайдено тіло 20-річного курсанта першого курсу навчання з ознаками вогнепального поранення. На місце відразу викликана карета "швидкої допомоги", а також представники правоохоронних органів", - повідомили у ДПСУ.

Наразі обставини події з'ясовуються, триває слідство, а також проводиться внутрішнє розслідування. Як зазначили у прикордонній службі, курсант перебував в добовому наряді.

Відомо, що військовослужбовець два роки тому призваний на контрактну службу, а минулого року вступив до навчального закладу Державної прикордонної служби.

"Характеризувався позитивно, навчався добре, мав товариський характер. Попередні версії обставин та причини може озвучити тільки слідство", - додали у ДПСУ.