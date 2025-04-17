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У Хмельницькому знайшли мертвим курсанта академії ДПСУ: що відомо

Хмельницький, Четвер 17 квітня 2025 14:05
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У Хмельницькому знайшли мертвим курсанта академії ДПСУ: що відомо Фото: у Хмельницькому знайшли тіло курсанта академії ДПСУ (facebook.com nadpsu)
Автор: Марія Кучерявець, Наталія Юрченко

У Хмельницькому знайшли тіло 20-річного курсанта з ознаками вогнепального поранення. Хлопець навчався у Національної академії ДПСУ імені Богдана Хмельницького.

Про це РБК-Україна розповіли у Державній прикордонній службі України.

"Сьогодні близько 10 ранку було знайдено тіло 20-річного курсанта першого курсу навчання з ознаками вогнепального поранення. На місце відразу викликана карета "швидкої допомоги", а також представники правоохоронних органів", - повідомили у ДПСУ.

Наразі обставини події з'ясовуються, триває слідство, а також проводиться внутрішнє розслідування. Як зазначили у прикордонній службі, курсант перебував в добовому наряді.

Відомо, що військовослужбовець два роки тому призваний на контрактну службу, а минулого року вступив до навчального закладу Державної прикордонної служби.

"Характеризувався позитивно, навчався добре, мав товариський характер. Попередні версії обставин та причини може озвучити тільки слідство", - додали у ДПСУ.

Резонансе вбивство в Івано-Франківську

Нагадаємо, цього тижня на Прикарпатті сталося резонансне вбивство 19-річного хлопця. За підозрою у злочині затримали двох 14-річних місцевих підлітків. Також вирішується питання про процесуальний статус третього учасника - 15-річного підлітка.

Як повідомили у поліції, тіло 19-річного хлопця з ознаками насильницької смерті знайшли в Івано-Франківську.

За даними слідства, підлітки, ввівши потерпілого в оману, навмисне заманили його до лісу. Фігуранти забрали майно загиблого, а тіло сховали в лісі на околиці Івано-Франківська. У загиблого виявили численні важкі ножові поранення.

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