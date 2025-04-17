В Хмельницком нашли мертвым курсанта академии ГПСУ: что известно

В Хмельницком нашли тело 20-летнего курсанта с признаками огнестрельного ранения. Парень учился в Национальной академии ГПСУ имени Богдана Хмельницкого.

Об этом РБК-Украина рассказали в Государственной пограничной службе Украины.

"Сегодня около 10 утра было найдено тело 20-летнего курсанта первого курса обучения с признаками огнестрельного ранения. На место сразу вызвана карета "скорой помощи", а также представители правоохранительных органов", - сообщили в ГПСУ.

Сейчас обстоятельства происшествия выясняются, ведется следствие, а также проводится внутреннее расследование. Как отметили в пограничной службе, курсант находился в суточном наряде.

Известно, что военнослужащий два года назад призван на контрактную службу, а в прошлом году поступил в учебное заведение Государственной пограничной службы.

"Характеризовался положительно, учился хорошо, имел общительный характер. Предварительные версии обстоятельств и причины может озвучить только следствие", - добавили в ГПСУ.