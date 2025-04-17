В Хмельницком нашли мертвым курсанта академии ГПСУ: что известно
В Хмельницком нашли тело 20-летнего курсанта с признаками огнестрельного ранения. Парень учился в Национальной академии ГПСУ имени Богдана Хмельницкого.
Об этом РБК-Украина рассказали в Государственной пограничной службе Украины.
"Сегодня около 10 утра было найдено тело 20-летнего курсанта первого курса обучения с признаками огнестрельного ранения. На место сразу вызвана карета "скорой помощи", а также представители правоохранительных органов", - сообщили в ГПСУ.
Сейчас обстоятельства происшествия выясняются, ведется следствие, а также проводится внутреннее расследование. Как отметили в пограничной службе, курсант находился в суточном наряде.
Известно, что военнослужащий два года назад призван на контрактную службу, а в прошлом году поступил в учебное заведение Государственной пограничной службы.
"Характеризовался положительно, учился хорошо, имел общительный характер. Предварительные версии обстоятельств и причины может озвучить только следствие", - добавили в ГПСУ.
Резонансное убийство в Ивано-Франковске
Напомним, на этой неделе на Прикарпатье произошло резонансное убийство 19-летнего парня. По подозрению в преступлении задержали двух 14-летних местных подростков. Также решается вопрос о процессуальном статусе третьего участника - 15-летнего подростка.
Как сообщили в полиции, тело 19-летнего парня с признаками насильственной смерти нашли в Ивано-Франковске.
По данным следствия, подростки, введя потерпевшего в заблуждение, умышленно заманили его в лес. Фигуранты забрали имущество погибшего, а тело спрятали в лесу на окраине Ивано-Франковска. У погибшего обнаружили многочисленные тяжелые ножевые ранения.
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