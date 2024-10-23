У Хмельницькому військовий міг поранити дитину з кулемета під час збиття дронів

Як зазначається, 27 серпня до Державного бюро розслідувань у Хмельницькому звернулися з інформацією, що невстановлений військовослужбовець о 10:32 порушив правила поводження зі зброєю під час відбиття атаки дронів.

В ухвалі суду йдеться, що кулею крупнокаліберного кулемета ППО ЗСУ поранено дитину, яка отримала тілесне ушкодження у вигляді рваної рани правого стегна.

Поранена дитина лікувалася у лікарні Хмельницького. Слідчий ДБР звернувся до суду, щоб отримати доступ до медичної картки травмованого та його рентгенограм. Наголошується, що без цього неможливо оцінити ступінь тяжкості поранення, його давність і механізм спричинення.

Слідчий також зазначає, що документи, доступ до яких він просить, можуть знищити. Суд задовольнив прохання слідчого.