У Хмельницькому військовий міг поранити дитину з кулемета під час збиття дронів

Військовий міг поранити дитину під час відбиття атаки дронів у Хмельницькій області. Це сталося наприкінці серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ухвалу Хмельницького міського районного суду.
Як зазначається, 27 серпня до Державного бюро розслідувань у Хмельницькому звернулися з інформацією, що невстановлений військовослужбовець о 10:32 порушив правила поводження зі зброєю під час відбиття атаки дронів.
В ухвалі суду йдеться, що кулею крупнокаліберного кулемета ППО ЗСУ поранено дитину, яка отримала тілесне ушкодження у вигляді рваної рани правого стегна.
Поранена дитина лікувалася у лікарні Хмельницького. Слідчий ДБР звернувся до суду, щоб отримати доступ до медичної картки травмованого та його рентгенограм. Наголошується, що без цього неможливо оцінити ступінь тяжкості поранення, його давність і механізм спричинення.
Слідчий також зазначає, що документи, доступ до яких він просить, можуть знищити. Суд задовольнив прохання слідчого.
Нагадаємо, в ніч на 27 серпня Росія атакувала Україну трьома "Кинджалами", балістичною та крилатою ракетою "Іскандер", п'ятьма ракетами Х-101.
Також окупанти випустили 81 дрон-камікадзе. ППО працювала у 15 областях України, зокрема і в Хмельницькій області.
Голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив, що 27 серпня у регіоні знищили чотири ворожі цілі. Постраждав 12-річна дитина. Хлопчик отримав рвану рану правого стегна та невідкладно був госпіталізований до лікарні.
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