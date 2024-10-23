В Хмельницком военный мог ранить ребенка из пулемета во время сбивания дронов

Как отмечается, 27 августа в Государственное бюро расследований в Хмельницком обратились с информацией, что неустановленный военнослужащий в 10:32 нарушил правила обращения с оружием во время отражения атаки дронов.

В решении суда говорится, что пулей крупнокалиберного пулемета ПВО ВСУ ранен ребенок, который получил телесное повреждение в виде рваной раны правого бедра.

Раненый ребенок лечился в больнице Хмельницкого. Следователь ГБР обратился в суд, чтобы получить доступ к медицинской карточке травмированного и его рентгенограммы. Отмечается, что без этого невозможно оценить степень тяжести ранения, его давность и механизм причинения.

Следователь также отмечает, что документы, доступ к которым он просит, могут быть уничтожены. Суд удовлетворил просьбу следователя.