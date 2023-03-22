У Хмельницькому пролунав вибух, - ОВА

У Хмельницькому сьогодні вночі, 22 березня, пролунав вибух. В обласному центрі та регіоні оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram Хмельницької ОВА.

Зазначимо, що в області повітряна тривога триває майже півтори години. Раніше про роботу українських сил ППО повідомлялося у Київській та Житомирській областях.

"Було чути звук вибуху у Хмельницькому. Залишайтеся в укриттях!", - йдеться у повідомленні ОВА.

Раніше у Київській ОВА попередили мешканців про можливу атаку дронів-камікадзе та заявили, що сили ППО готові до відбиття загрози.

Також повідомлялося, що війська РФ вночі 27 лютого атакували Хмельницький за допомогою іранських дронів-камікадзе. Усього зафіксовано три удари.

Пізніше стало відомо, що під час атаки дронами на Хмельницький загинув працівник рятувальної служби. Ще чотири особи отримали поранення. У ДСНС показали фото загиблого колеги.

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