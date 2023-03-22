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В Хмельницком прозвучал взрыв, - ОВА

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Среда 22 марта 2023 02:47
В Хмельницком прозвучал взрыв, - ОВА Фото: взрыв в Хмельницком прозвучал ночью 22 марта (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Хмельницком сегодня ночью, 22 марта, прозвучал взрыв. В областном центре и регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Хмельницкой ОВА.

"Был слышен звук взрыва в Хмельницком. Оставайтесь в укрытиях!", - говорится в сообщении ОВА.

Отметим, что в области воздушная тревога длится почти полтора часа. Ранее о работе украинских сил ПВО сообщалось в Киевской и Житомирской областях.

Ранее в Киевской ОВА предупредили жителей о возможной атаке дронов-камикадзе и заявили, что силы ПВО готовы к отражению угрозы.

Также сообщалось, что войска РФ ночью 27 февраля атаковали Хмельницкий с помощью иранских дронов-камикадзе. Всего зафиксировано три удара.

Позже стало известно, что во время атаки дронами на Хмельницкий погиб работник спасательной службы. Еще четыре человека получили ранения. В ГСЧС показали фото погибшего коллеги.

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