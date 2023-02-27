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У Хмельницькому пролунали вибухи, - ОВА

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Київ, Понеділок 27 лютого 2023 02:35
У Хмельницькому пролунали вибухи, - ОВА Фото: голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій (adm-km.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

У Хмельницькому сьогодні вночі, 27 лютого, під час повітряної тривоги пролунав вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Хмельницької ОВ Сергія Гамалія.

За словами голови Хмельницької ОВА, подробиці події, причини та наслідки вибуху будуть повідомлені пізніше. У регіоні кілька годин "звучить" повітряна тривога, яка пов'язана з атакою дронів-камікадзе на північні та західні регіони України.

Оновлено (2:36)

За словами голови ова, в обласному центрі пролунав повторний вибух. Жителів міста закликають залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Мер міста Олександр Симчишин також підтвердив вибух на території громади.

Раніше повідомлялося, що у Києві та низці областей України в ніч на понеділок, 27 лютого, оголосили повітряну тривогу. Росіяни запустили дрони з боку Чернігівської області. Також у низці регіонів повідомляється про роботу ППО.

Нагадаємо, що 18 лютого Хмельницький зазнав ракетного удару під час ранкової атаки росіян. Як повідомив мер міста Олександр Симчишин, через удар по Хмельницькому було пошкоджено 3 навчальні заклади та близько 10 багатоповерхових житлових будинків, в яких зруйновано вікна та балкони.

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