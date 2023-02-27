У Хмельницькому пролунали вибухи, - ОВА

У Хмельницькому сьогодні вночі, 27 лютого, під час повітряної тривоги пролунав вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Хмельницької ОВ Сергія Гамалія.

За словами голови Хмельницької ОВА, подробиці події, причини та наслідки вибуху будуть повідомлені пізніше. У регіоні кілька годин "звучить" повітряна тривога, яка пов'язана з атакою дронів-камікадзе на північні та західні регіони України. Оновлено (2:36) За словами голови ова, в обласному центрі пролунав повторний вибух. Жителів міста закликають залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги. Мер міста Олександр Симчишин також підтвердив вибух на території громади.