В Хмельницком прозвучали взрывы, - ОВА

В Хмельницком сегодня ночью, 27 февраля, во время воздушной тревоги прозвучал взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Хмельницкой ОВА Сергея Гамалия.

По словам главы Хмельницкой ОВА, подробности произошедшего, причины и последствия взрыва будут сообщены позже. В регионе несколько часов "звучит" воздушная тревога, которая связана с атакой дронов-камикадзе на северные и западные регионы Украины. Обновлено (2:36) По словам главы ОВА, в областном центре прозвучал повторный взрыв. Жителей города призывают оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги. Мэр города Александр Симчишин также подтвердил взрыв на территории громады.