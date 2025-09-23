Коригував атаки ворога по аеродромах та енергооб’єктах: в Хмельницькому піймали агента РФ

Працівники Служби безпеки затримали у Хмельницькому ще одного агента РФ. Зловмисник наводив ракетно-дронові удари ворога по об’єктах військової та критичної інфраструктури на заході країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ в Telegram.
За матеріалами справи, виконавцем замовлень Москви виявився 31-річний місцевий безробітний, який потрапив у поле зору ворога в Telegram-каналах з пошуку "швидкого заробітку".
Там його завербували одразу два співробітники ФСБ, які ставили фігуранту різні завдання:
Ще відомо, що зрадник збирав координати установ та підрозділів Нацполіції, а також намагався виявити приватні авто правоохоронців, щоб, можливо, підірвати їх у майбутньому.
"Співробітники СБУ затримали агента "на гарячому", коли він знімав на відео місцеву електропідстанцію", - повідомили правоохоронці.
На місці події у фігуранта вилучили смартфон із доказами його листування з окупантами, а також фото та відео українських об’єктів, які агент збирався відправити до ФСБ.
Фото: затриманому загрожує довічне ув'язнення (facebook com SecurSerUkraine)
Затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, агента РФ засудили до 15 років ув'язнення за те, що він коригував удари по Запоріжжю. Агент передавав окупантам локації об’єктів критичної інфраструктури.
Ще повідомлялось, що агента ФСБ, який коригував удари по електропідстанціях Сумщини, засудили на 15 років ув'язнення.