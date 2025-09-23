Коригував атаки ворога по аеродромах та енергооб’єктах: в Хмельницькому піймали агента РФ

За матеріалами справи, виконавцем замовлень Москви виявився 31-річний місцевий безробітний, який потрапив у поле зору ворога в Telegram-каналах з пошуку "швидкого заробітку".

Там його завербували одразу два співробітники ФСБ, які ставили фігуранту різні завдання:

один куратор вимагав виявити та передати ворогу геолокації аеродромів ЗСУ;

інший російський спецслужбіст чекав від агента координати опорних електропідстанцій, які РФ планувала знищити, щоб знеструмити регіон.

Ще відомо, що зрадник збирав координати установ та підрозділів Нацполіції, а також намагався виявити приватні авто правоохоронців, щоб, можливо, підірвати їх у майбутньому.

"Співробітники СБУ затримали агента "на гарячому", коли він знімав на відео місцеву електропідстанцію", - повідомили правоохоронці.

На місці події у фігуранта вилучили смартфон із доказами його листування з окупантами, а також фото та відео українських об’єктів, які агент збирався відправити до ФСБ.

Фото: затриманому загрожує довічне ув'язнення (facebook com SecurSerUkraine)

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

