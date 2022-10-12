UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Хмельницькому майже повністю відновили електропостачання, - ОВА

Фото: у Хмельницькому майже повністю відновили електропостачання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

У Хмельницькому станом на ранок 12 жовтня майже повністю відновили електропостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови місцевої ОВА Сергія Гамалія в Telegram.

"Станом на 8:00 електропостачання у Хмельницькій територіальній громаді відновлено майже на 100%", - написав він.

При цьому Гамалій додав, що несправності все ж таки можуть залишатися у внутрішніх мережах.

Нагадаємо, що російська армія 10 та 11 жовтня завдавала ракетних ударів по критичній інфраструктурі України. У зв'язку з чим на вчорашній ранок у країні було знеструмлено понад 300 населених пунктів.

Також у деяких містах почалися віялові відключення електроенергії. Це дозволить ремонтним бригадам відновити електромережі та якнайшвидше забезпечити знову надійне енергопостачання.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
ХмельницькийЕлектроенергія