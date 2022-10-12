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В Хмельницком почти полностью восстановили электроснабжение, - ОВА

Фото: в Хмельницком почти полностью восстановили электроснабжение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

В Хмельницком по состоянию на утро 12 октября почти полностью восстановили электроснабжение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы местной ОВА Сергея Гамалия в Telegram.

"По состоянию на 8:00 электроснабжение в Хмельницкой территориальной общине восстановлено почти на 100%", - написал он.

При этом Гамалий добавил, что неисправности все же могут оставаться во внутренних сетях.

Напомним, что российская армия 10 и 11 октября наносила ракетные удары по критической инфраструктуре Украины. В связи с чем на вчерашнее утро в стране были обесточены более 300 населенных пунктов.

Также в некоторых городах начались веерные отключения электроэнергии. Это позволит ремонтным бригадам восстановить электросети и как можно скорее обеспечить вновь надежное энергоснабжение.

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ХмельницкийЭлектроэнергия