В Хмельницком почти полностью восстановили электроснабжение, - ОВА

В Хмельницком по состоянию на утро 12 октября почти полностью восстановили электроснабжение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы местной ОВА Сергея Гамалия в Telegram.

"По состоянию на 8:00 электроснабжение в Хмельницкой территориальной общине восстановлено почти на 100%", - написал он. При этом Гамалий добавил, что неисправности все же могут оставаться во внутренних сетях.