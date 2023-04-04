У Хмельницькому депутати позбавили землі храми УПЦ МП після побиття військового
У вівторок, 4 квітня, у Хмельницькому відбулася позачергова сесія міськради, де депутати вирішили припинити право користування земельною ділянкою на території Свято-Покровського кафедрального собору, де нещодавно було побито військового.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання vsim.ua.
Так, усі рішення депутати ухвалили одноголосно - у складі 38 депутатів.
"Проконтролювати виконання цих рішень має постійна комісія з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища", - пише видання.
Згодом ці храми, за словами мера Хмельницького Олександра Симчишина, можуть перейти до ПЦУ і право на користування земельними ділянками передадуть новим релігійним громадам, вже української церкви.
Крім цього, сьогодні у зв’язку з подіями у соборі УПЦ (МП) також скликають сесію обласної ради.
Як зазначають журналісти, наразі в храмі, де відбулося побиття військового, тривають перереєстраційні заходи. Священики ПЦУ описують майно, яке належить до кафедрального собору. Після того храм буде опечатано і лише після того тут буде здійснювати богослужіння Православна Церква України.
Нагадаємо, 2 квітня священнослужителі УПЦ Московського патріархату побили військового у церкві в Хмельницькому.
Пізніше мер міста Олександр Симчишин повідомив, що у Хмельницькому хочуть заборонити УПЦ МП користуватися земельними ділянками.
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