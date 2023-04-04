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В Хмельницком депутаты лишили земли храмы УПЦ МП после избиения военного

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Хмельницкий, Вторник 04 апреля 2023 11:06
В Хмельницком депутаты лишили земли храмы УПЦ МП после избиения военного Фото: в Хмельницком депутаты лишили земли храмы УПЦ МП после избиения военного (vsim.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Во вторник, 4 апреля, в Хмельницком состоялась внеочередная сессия горсовета, где депутаты решили прекратить право пользования земельным участком на территории Свято-Покровского кафедрального собора, где недавно избили военного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание vsim.ua.

Так, все решения депутаты приняли единогласно - в составе 38 депутатов.

"Проконтролировать выполнение этих решений должна постоянная комиссия по вопросам градостроения, земельных отношений и охраны окружающей природной среды", - пишет издание.

Впоследствии эти храмы, по словам мэра Хмельницкого Александра Симчишина, могут перейти в ПЦУ и право на пользование земельными участками передадут новым религиозным общинам, уже украинской церкви.

Кроме этого, сегодня в связи с событиями в соборе УПЦ (МП) также созывают сессию областного совета.

Как отмечают журналисты, сейчас в храме, где произошло избиение военного, продолжаются перерегистрационные мероприятия. Священники ПЦУ описывают имущество, принадлежащее кафедральному собору. После этого храм будет опечатан и только после этого здесь будет совершать богослужение Православная Церковь Украины.

Напомним, 2 апреля священнослужители УПЦ Московского патриархата избили военного в церкви в Хмельницком.

Позже мэр города Александр Симчишин сообщил, что в Хмельницком хотят запретить УПЦ МП пользоваться земельными участками.

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