В Хмельницком депутаты лишили земли храмы УПЦ МП после избиения военного

Во вторник, 4 апреля, в Хмельницком состоялась внеочередная сессия горсовета, где депутаты решили прекратить право пользования земельным участком на территории Свято-Покровского кафедрального собора, где недавно избили военного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание vsim.ua .

Так, все решения депутаты приняли единогласно - в составе 38 депутатов.

"Проконтролировать выполнение этих решений должна постоянная комиссия по вопросам градостроения, земельных отношений и охраны окружающей природной среды", - пишет издание.

Впоследствии эти храмы, по словам мэра Хмельницкого Александра Симчишина, могут перейти в ПЦУ и право на пользование земельными участками передадут новым религиозным общинам, уже украинской церкви.

Кроме этого, сегодня в связи с событиями в соборе УПЦ (МП) также созывают сессию областного совета.

Как отмечают журналисты, сейчас в храме, где произошло избиение военного, продолжаются перерегистрационные мероприятия. Священники ПЦУ описывают имущество, принадлежащее кафедральному собору. После этого храм будет опечатан и только после этого здесь будет совершать богослужение Православная Церковь Украины.