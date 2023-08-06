В Хмельницком слышны звуки взрывов
Фото: в Хмельницком раздались взрывы (GettyImages)
В Хмельницком раздались звуки взрывов сегодня ночью, 6 августа. В области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.
Местные жители слышали звуки взрывов. В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога.
Ранее в Воздушных силах ВСУ предупредили, что в Хмельницкой области есть угроза применения ударных БПЛА типа "Шахед".
Военные отметили, что российские оккупационные войска запустили по Украине минимум три группы дронов-камикадзе по южному и юго-восточному направлениям.
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