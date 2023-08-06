ua en ru
Вс, 06 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Хмельницком слышны звуки взрывов

Новина українською →
Хмельницкий, Воскресенье 06 августа 2023 01:08
В Хмельницком слышны звуки взрывов Фото: в Хмельницком раздались взрывы (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В Хмельницком раздались звуки взрывов сегодня ночью, 6 августа. В области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.

Местные жители слышали звуки взрывов. В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога.

Ранее в Воздушных силах ВСУ предупредили, что в Хмельницкой области есть угроза применения ударных БПЛА типа "Шахед".

Военные отметили, что российские оккупационные войска запустили по Украине минимум три группы дронов-камикадзе по южному и юго-восточному направлениям.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Хмельницкий Взрыв
NEWS
Старых форматов больше не будет. Зеленский заявил о продолжении кадровых чисток
Старых форматов больше не будет. Зеленский заявил о продолжении кадровых чисток
DAILY
Давид Арахамия: Нам не очень приятно терять людей во фракции, но наступили новые времена
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Давид Арахамия: Нам не очень приятно терять людей во фракции, но наступили новые времена