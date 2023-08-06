В Хмельницком слышны звуки взрывов

В Хмельницком раздались звуки взрывов сегодня ночью, 6 августа. В области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.

Местные жители слышали звуки взрывов. В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Ранее в Воздушных силах ВСУ предупредили, что в Хмельницкой области есть угроза применения ударных БПЛА типа "Шахед". Военные отметили, что российские оккупационные войска запустили по Украине минимум три группы дронов-камикадзе по южному и юго-восточному направлениям.