В Хмельницком мужчина взорвал гранату в собственной руке

В Хмельницком в микрорайоне Раково мужчина взорвал гранату прямо в собственной руке. В результате взрыва он получил травмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Полицию Хмельницкой области .

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа. Правоохранители выясняют все обстоятельства и причины случившегося.

Полицейские, оперативно прибывшие по вызову на место происшествия, оказали пострадавшему первую медицинскую помощь.

По предварительным данным, боеприпас взорвался прямо в руках у мужчины.

Напомним, что случаи небрежного обращения с взрывоопасными предметами неоднократно фиксировались в разных регионах Украины.

В частности, в Киеве мужчина привел в действие боеприпас на улице в Святошинском районе, в результате чего пострадали четыре человека.

Кроме того, подобный инцидент произошел в Житомирской области, где во время воздушной тревоги в укрытии гимназии в Бердичеве 11-летняя ученица разобрала учебную гранату.

Тогда пиротехническое устройство сработало, однако, к счастью, никто из детей и педагогов не пострадал.