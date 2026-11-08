ua en ru
Вс, 08 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Олешки Выборы в США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

В Хмельницком мужчина взорвал гранату в собственной руке

19:05 08.11.2026 Вс
1 мин
aimg Сергей Козачук
В Хмельницком мужчина взорвал гранату в собственной руке Фото: полиция выясняет обстоятельства взрыва гранаты в руках жителя Хмельницкого (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

В Хмельницком в микрорайоне Раково мужчина взорвал гранату прямо в собственной руке. В результате взрыва он получил травмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Полицию Хмельницкой области.

Инцидент произошел 8 ноября около 15.20.

По предварительным данным, боеприпас взорвался прямо в руках у мужчины.

Полицейские, оперативно прибывшие по вызову на место происшествия, оказали пострадавшему первую медицинскую помощь.

В Хмельницком мужчина взорвал гранату в собственной руке
Фото: полиция выясняет обстоятельства взрыва гранаты в руках жителя Хмельницкого (facebook.com/policia.Khmelnytskoi.oblasti)

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа. Правоохранители выясняют все обстоятельства и причины случившегося.

Напомним, что случаи небрежного обращения с взрывоопасными предметами неоднократно фиксировались в разных регионах Украины.

В частности, в Киеве мужчина привел в действие боеприпас на улице в Святошинском районе, в результате чего пострадали четыре человека.

Кроме того, подобный инцидент произошел в Житомирской области, где во время воздушной тревоги в укрытии гимназии в Бердичеве 11-летняя ученица разобрала учебную гранату.

Тогда пиротехническое устройство сработало, однако, к счастью, никто из детей и педагогов не пострадал.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Хмельницкий Взрыв Взрыв боеприпасов Полицейские
Новости
Кушнер предложил возобновить диалог Европы и РФ по образцу Совета Россия-НАТО, - WP
Кушнер предложил возобновить диалог Европы и РФ по образцу Совета Россия-НАТО, - WP
Аналитика
Укрытие или закрытие: что бизнес думает о идеях по безопасности Кабмина и что с ними не так
Мария Волощукредактор РБК-Украина Укрытие или закрытие: что бизнес думает о идеях по безопасности Кабмина и что с ними не так