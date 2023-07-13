У Хмельницькому було чути звуки вибухів
У Хмельницькому під час повітряної тривоги було чутно звуки вибухів сьогодні вночі, 13 липня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
У Хмельницькій ОВА повідомили, що в області пролунали вибухи.
"В області триває "Повітряна тривога". В області чути звуки вибухів. Прохання до всіх залишатися в укриттях", - йдеться у повідомленні ОВА.
Нічна атака на Україну 13 липня
Сьогодні вночі, 13 липня, у багатьох регіонах України було оголошено повітряну тривогу, у Повітряних силах ЗСУ попереджали про пуски дронів-камікадзе та крилатих ракет типу "Калібр".
Незабаром повідомлялося про гучні вибухи, а також роботу сил ППО у Києві та Київській області, а також у Черкаській області.
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