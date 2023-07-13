В Хмельницком были слышны звуки взрывов
В Хмельницком во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов сегодня ночью, 13 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
В Хмельницкой ОВА сообщили, что в области прозвучали взрывы.
"В области продолжается "Воздушная тревога". В области слышались звуки взрывов. Просьба ко всем оставаться в укрытиях", - говорится в сообщении ОВА.
Ночная атака на Украину 13 июля
Сегодня ночью, 13 июля, во многих регионах Украины была объявлена воздушная тревога, в Воздушных силах ВСУ предупреждали о пусках дронов-камикадзе и крылатых ракет типа "Калибр".
Вскоре сообщалось о громких взрывах, а также работе сил ПВО в Киеве и Киевской области, а также в Черкасской области.
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