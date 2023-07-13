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В Хмельницком были слышны звуки взрывов

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Четверг 13 июля 2023 01:22
В Хмельницком были слышны звуки взрывов Фото: в Хмельницком были слышны звуки взрывов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Хмельницком во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов сегодня ночью, 13 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

В Хмельницкой ОВА сообщили, что в области прозвучали взрывы.

"В области продолжается "Воздушная тревога". В области слышались звуки взрывов. Просьба ко всем оставаться в укрытиях", - говорится в сообщении ОВА.

Ночная атака на Украину 13 июля

Сегодня ночью, 13 июля, во многих регионах Украины была объявлена воздушная тревога, в Воздушных силах ВСУ предупреждали о пусках дронов-камикадзе и крылатых ракет типа "Калибр".

Вскоре сообщалось о громких взрывах, а также работе сил ПВО в Киеве и Киевской области, а также в Черкасской области.

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