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У Хмельницькому біля ТЦК зібрався мітинг через мобілізацію 25-річного чоловіка: що відомо

13:34 08.10.2026 Чт
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: у Хмельницькому мітингують біля ТЦК через мобілізацію 25-річного чоловіка (facebook.com ternopil.vk )

У Хмельницькому біля будівлі ТЦК зібрався мітинг через призов 25-річного студента. У військкоматі запевнили, що чоловіка мобілізували на законних підставах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пабліки в соцмережах та заяву Хмельницького ОТЦК.

У соцмережах поширили інформацію про мітинг під стінами Хмельницького об'єднаного міського ТЦК.

Учасники акції заявляють, що студент денної форми навчання Кам’янець-Подільського університету прийшов для оновлення військово-облікових даних, однак його відмовляються відпускати.

Позиція військкомату

У Хмельницькому ОТЦК спростували закиди про порушення законодавства та заявили, що поширена інформація є маніпулятивною. У військкоматі пояснили, що громадянин Б. добровільно прибув до установи за повісткою.

Зазначається, що за відомостями реєстру "Оберіг", чоловік підлягав призову за мобілізацією. На момент мобілізації він не мав оформленої відстрочки і не був заброньований у встановленому порядку.

Перед призовом чоловік пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до військової служби. Вже 7 жовтня громадянина призвали на військову службу та направили до відповідної військової частини.

"У зв’язку з поширенням у медіа інформації щодо нібито незаконної мобілізації громадянина Б. повідомляємо: поширена в медіа інформація є маніпулятивною та не відповідає дійсності", - наголосили у Хмельницькому ОТЦК.

Нагадаємо, омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що закон про мобілізацію чітко регламентує речі, які дозволені та заборонені ТЦК. Зокрема, військкоми не можуть забирати телефон у чоловіків під час мобілізації.

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ХмельницькийМобілізація в Україні