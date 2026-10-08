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В Хмельницком возле ТЦК собрался митинг из-за мобилизации 25-летнего мужчины: что известно

13:34 08.10.2026 Чт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: в Хмельницком митингуют возле ТЦК из-за мобилизации 25-летнего мужчины (facebook.com ternopil.vk )

В Хмельницком возле здания ТЦК собрался митинг из-за призыва 25-летнего студента. В военкомате заверили, что мужчину мобилизовали на законных основаниях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на паблики в соцсетях и заявление Хмельницкого ОТЦК.

В соцсетях распространили информацию о митинге под стенами Хмельницкого объединенного городского ТЦК.

Участники акции заявляют, что студент дневной формы обучения Каменец-Подольского университета пришел для обновления военно-учетных данных, однако его отказываются отпускать.

Позиция военкомата

В Хмельницком ОТЦК опровергли претензии о нарушении законодательства и заявили, что распространенная информация манипулятивна. В военкомате объяснили, что гражданин Б. добровольно прибыл в учреждение по повестке.

Отмечается, что по сведениям реестра "Оберіг" мужчина подлежал призыву по мобилизации. На момент мобилизации он не имел оформленной отсрочки и не был забронирован в установленном порядке.

Перед призывом мужчина прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к военной службе. Уже 7 октября гражданин был призван на военную службу и направлен в соответствующую воинскую часть.

"В связи с распространением в медиа информации о якобы незаконной мобилизации гражданина Б. сообщаем: распространенная в медиа информация манипулятивна и не соответствует действительности", - подчеркнули в Хмельницком ОТЦК.

Напомним, омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что закон о мобилизации четко регламентирует вещи, разрешенные и запрещенные ТЦК. В частности, военные не могут забирать телефон у мужчин во время мобилизации.

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