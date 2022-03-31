В Хмельницком разоблачили трех военных, которые незаконно переправляли мужчин за границу

Преступную схему организовал военнослужащий одной из воинских частей Хмельницкого. Он привлек двух подчиненных. Они переправляли в Польшу мужчин призывного возраста под видом сопровождающих гуманитарные грузы для нужд военной части.

Задокументировано несколько фактов получения денег от потенциальных заказчиков. Один из военных был задержан "на горячем" во время получения части платы в размере 600 долларов. Во время обыска в кабинете организатора схемы было найдено 140 тысяч гривен.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Взяточничество), ч. 5 ст. 426-1 (Превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий) УК Украины.

Сейчас решается вопрос об объявлении военным подозрения. Задержанным грозит до 5 лет тюремного заключения.