У Хмельницькому викрили трьох військових, які незаконно переправляли чоловіків за кордон

Злочинну схему організував військовослужбовець однієї з військових частин Хмельницького. Він залучив двох підлеглих. Вони переправляли у Польщу чоловіків призовного віку під виглядом осіб, що супроводжують гуманітарні вантажі для потреб військової частини.

Задокументовано декілька фактів отримання грошей від потенційних замовників. Одного з військових було затримано "на гарячому", під час отримання частини плати у розмірі 600 доларів. Під час обшуку в кабінеті організатора схеми було знайдено 140 тисяч гривень.

За даним фактом було відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (Хабарництво), ч. 5 ст. 426-1 (Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень) КК України.

Наразі вирішується питання щодо оголошення військовим підозри. Затриманим загрожує до 5 років тюремного ув'язнення.