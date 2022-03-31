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У Хмельницькому викрили трьох військових, які незаконно переправляли чоловіків за кордон

Фото: у Хмельницькому військові переправляли чоловіків за кордон (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

У Хмельницькому затримали військових, які незаконно переправляли чоловіків призовного віку за кордон. За свої "послуги" вони вимагали від 2 тисяч доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державного бюро розслідувань.

Злочинну схему організував військовослужбовець однієї з військових частин Хмельницького. Він залучив двох підлеглих. Вони переправляли у Польщу чоловіків призовного віку під виглядом осіб, що супроводжують гуманітарні вантажі для потреб військової частини.

Задокументовано декілька фактів отримання грошей від потенційних замовників. Одного з військових було затримано "на гарячому", під час отримання частини плати у розмірі 600 доларів. Під час обшуку в кабінеті організатора схеми було знайдено 140 тисяч гривень.

За даним фактом було відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (Хабарництво), ч. 5 ст. 426-1 (Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень) КК України.

Наразі вирішується питання щодо оголошення військовим підозри. Затриманим загрожує до 5 років тюремного ув'язнення.

Нагадаємо, у Київській області затримали колаборанта, який підтримував агресора та погрожував підірвати відділок поліції.

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Війна Росії проти УкраїниХмельницький