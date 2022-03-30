Призывал поддержать оккупантов. В Киевской области задержали коллаборанта

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел .

Отмечается, что в поселке Ставище 26-летний местный житель склонял общину к сотрудничеству с российскими войсками. Он выкрикивал пророссийские лозунги и призывы к нарушению суверенитета Украины. Кроме того, мужчина угрожал взорвать местное отделение полиции.

Правоохранители задержали злоумышленника и сообщили подозрение за недопустимые публичные призывы к поддержке агрессора по ч. 1 ст. 111-1 УК. Сейчас коллаборант находится под стражей.