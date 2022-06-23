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У Хмельницькому підвищують вартість проїзду: нові тарифи

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Україна, Четвер 23 червня 2022 17:20
У Хмельницькому підвищують вартість проїзду: нові тарифи Фото: у Хмельницькому підвищують вартість проїзду (rbc.ua)
Автор: Євгеній Прокопенко

З 1 липня у Хмельницькому підвищать вартість проїзду у громадському транспорті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Хмельницького Олександра Семчишина.

За його словами, у тролейбусах проїзд буде 6 грн електронним квитком і 7 грн готівкою. В автобусах і маршрутках проїзд буде 12 гривень.

"Ми понад 2 місяці відтягували цей крок, перевізники з кінця квітня зверталися до нас із проханням підняти вартість проїзду до 16 гривень. Ми розуміємо об’єктивну складову зростання, бо в попередньому тарифі вартість пального була закладена 24 гривні за літр, а зараз вона більше 50 гривень, а дизпаливо - майже 60", - повідомив мер.

Він додав, що у Хмельницькому тариф залишається одним із найнижчих по області.

Наразі проїзд на автобусних маршрутах Хмельницького, а також маршрутках - 8 гривень. За проїзд у тролейбусах хмельничани платять 6 гривень. Натомість разовий проїзний квиток електронний - 5 гривень.

Нагадаємо, в Івано-Франківську підняли тарифи на проїзд у приватному громадському транспорті до 10 грн.

У Костополі (Рівненська область) також підняли тарифи на проїзд у громадському транспорті.

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