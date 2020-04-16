В Хмельницком на Пасху у церквей будут дежурить правоохранители

В воскресенье, 19 апреля, в Хмельницком у каждой церкви будут дежурить правоохранители, которые будут следить за соблюдением карантина. Об этом сообщил заместитель мэра Владимир Гончарук, передают местные СМИ.

По его словам, состоялась встреча городских властей с представителями всех религиозных конфессий, во время которой стороны согласились о необходимости уменьшить социальный контакт во время празднования Пасхи.

"У каждой церкви будут дежурить правоохранительные органы и призывать людей, которые придут освящать корзины, возвращаться домой и там принять духовное освящение с помощью онлайн-трансляции", - заявил он.

При этом он добавил, что во время церковных служб в храмах могут находиться не более десяти человек.

Кроме того, в Хмельницком на Пасху закроют все продуктовые магазины. Работать будут только аптеки и АЗС.

В выходные дни, с 17:00 18 апреля до 00:00 20 апреля, общественный транспорт будет перевозить только медиков и работников критической инфраструктуры.

Напомним, на Пасху в Киевской области ужесточают карантин. Так, людей просят ограничить передвижение с 18 по 21 апреля.

Кроме того, жители Мариуполя массово нарушили карантин, и штурмовали супермаркет. Инцидент произошел после того, как торговая сеть устроила распродажу в честь открытия нового магазина.