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В Хмельницком произошел крупный пожар на базе автозапчастей

Новости » Происшествия     17.01.2020 - 04:26
В Хмельницком произошел крупный пожар на базе автозапчастей
Фото: пожар в Хмельницком (dsns.gov.ua)

Спасатели тушили огонь более часа, пострадавших нет

В Хмельницком в четверг, 16 января, произошел масштабный пожар на складе автозапчастей. На месте происшествия был развернут оперативный штаб с участием руководства Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, передает пресс-центр ГСЧС.

Огонь возник на складе автозапчастей, который находится на ул. Заводской в областном центре. На момент прибытия первого подразделения спасателей площадь пожара уже достигла 160 кв.м, существовала угроза распространения огня.

"Бойцы немедленно приступили к тушению пожара, из-за чрезмерного задымления им пришлось работать в аппаратах защиты органов дыхания и зрения. Тушение пожара значительно осложнялось", - отметили в пресс-центре.

Тушить огонь прибыли 30 спасателей на восьми спецмашинах. Ликвидация пожара продолжалась более часа.

"На месте пожара был развернут штаб пожаротушения, а также работала оперативная группа во главе с заместителем начальника Главного управления по реагированию на чрезвычайные ситуации Александром Гориным", - подчеркнули в ГСЧС.

Причину возгорания сейчас выясняют специалисты. Погибших и пострадавших в результате пожара нет.

Фото: пожар в Хмельницком (dsns.gov.ua)

Напомним, недавно в оккупированном Крыму произошел пожар в школе. В результате происшествия пострадавших нет.

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