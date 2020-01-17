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У Хмельницькому сталася масштабна пожежа на базі автозапчастин

Новини » Надзвичайні події     17.01.2020 - 04:26
У Хмельницькому сталася масштабна пожежа на базі автозапчастин
Фото: пожежа у Хмельницькому (dsns.gov.ua)

Рятувальники гасили вогонь більше години, потерпілих немає

У Хмельницькому в четвер, 16 січня, сталася масштабна пожежа на складі автозапчастин. На місці події було розгорнуто оперативний штаб за участю керівництва Держслужби з надзвичайних ситуацій, передає прес-центр ДСНС.

Вогонь виник на складі автозапчастин, що знаходиться на вул. Заводській в обласному центрі. На момент прибуття першого підрозділу рятувальників площа пожежі вже сягнула 160 кв.м, існувала загроза розповсюдження вогню.

"Бійці негайно приступили до гасіння пожежі, через надмірну задимленість їм довелось працювати в апаратах захисту органів дихання й зору. Гасіння пожежі значно ускладнювала велика горюча навантага", - зазначили в прес-центрі.

Гасити вогонь прибуло 30 рятувальників на восьми спецмашинах. Ліквідація пожежі тривала понад годину.

"На місці пожежі був розгорнутий штаб пожежогасіння, а також працювала оперативна група на чолі із заступником начальника Головного управління з реагування на надзвичайні ситуації Олександром Горіним", - підкреслили в ДСНС.

Причину загоряння наразі з’ясовують фахівці. Загиблих та постраждалих внаслідок пожежі немає.

Фото: пожежа у Хмельницькому (dsns.gov.ua)

Нагадаємо, нещодавно в окупованому Криму сталася пожежа у школі. Внаслідок події потерпілих немає.

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