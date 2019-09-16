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В Хмельницком будут судить экс-сотрудника "Альфы" по делу расстрела Майдана

Новости » Общество    16.09.2019 - 11:15
В Хмельницком будут судить экс-сотрудника "Альфы" по делу расстрела Майдана
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Его подозревают в расстреле Хмельницкого Майдана

Бывшего сотрудника "Альфы" Службы безопасности Украины (СБУ) будут судить за превышение власти во время массовых акций протеста на Майдане в Хмельницком. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований (ГБР).

Сообщается, что следователи центрального аппарата ГБР завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту событий во время массовых акций протеста 19 февраля 2014 в Хмельницком.

"По результатам досудебного расследования в суд направлено обвинительное заключение в отношении экс-сотрудника спецподразделения "Альфа" Управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой области", - говорится в сообщении.

Как указали в ГБР, досудебным расследованием установлено, что сотрудник "Альфы", "выполняя незаконное указание своего руководителя, применил огнестрельное оружие во время акции протеста, где находилось значительное количество людей".

"Правоохранитель осознавал возможность поражения людей. В результате таких незаконных действий один человек убит, остальные пострадавшие получили телесные повреждения различной тяжести", - добавили в бюро.

Квалификация дела - превышение власти или служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа, сопровождавшихся насилием или угрозой применения насилия, применением оружия или специальных средств (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины); убийство по неосторожности (ч. 1 ст. 119 УКУ); неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение (ст. 128 УКУ).

Напомним, новый генеральный прокурор Руслан Рябошапка назвал несколько категорий резонансных дел, на которых он планирует сосредоточиться в своей работе. Как отметил генпрокурор, среди приоритетов - дела, связанные с расследованием преступлений, совершенных на Майдане, "и то, что было после Майдана".

Как сообщало РБК-Украина ранее, Днепровский районный суд Киева оправдал экс-"беркутовца" Андрея Хандрикина, которого обвиняли в истязании активистов во время Революции Достоинства. Судья считает, что его вина не была доказана.

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