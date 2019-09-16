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У Хмельницькому судитимуть екс-співробітника "Альфи" у справі розстрілу Майдану

Новини » Суспільство    16.09.2019 - 11:15
У Хмельницькому судитимуть екс-співробітника "Альфи" у справі розстрілу Майдану
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Його підозрюють у розстрілі Хмельницького Майдану

Колишнього співробітника "Альфи" Служби безпеки України (СБУ) будуть судити за перевищення влади під час масових акцій протесту на Майдані незалежності в Хмельницькому. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Державного бюро розслідувань (ДБР).

Повідомляється, що слідчі центрального апарату ДБР завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом подій під час масових акцій протесту 19 лютого 2014 в Хмельницькому.

"За результатами досудового розслідування до суду направлено обвинувальний висновок щодо екс-співробітника спецпідрозділу "Альфа" Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області", - йдеться в повідомленні.

Як вказали в ГБР, досудовим розслідуванням встановлено, що співробітник "Альфи", "виконуючи незаконну вказівку свого керівника, застосував вогнепальну зброю під час акції протесту, де перебувала значна кількість людей".

"Правоохоронець усвідомлював можливість ураження людей. В результаті таких незаконних дій одна людина загинула, інші потерпілі отримали тілесні ушкодження різної тяжкості", - додали в бюро.

Кваліфікація справи - перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувалися насильством або погрозою застосування насильства, застосуванням зброї чи спеціальних засобів (ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України); вбивство через необережність (ч. 1 ст. 119 ККУ); необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження (ст. 128 ККУ).

Нагадаємо, новий генеральний прокурор Руслан Рябошапка назвав кілька категорій резонансних справ, на яких він планує зосередитися у своїй роботі. Як зазначив генпрокурор, серед пріоритетів - справи, пов'язані з розслідуванням злочинів, скоєних на Майдані, "і те, що було після Майдану".

Як повідомляло РБК-Україна раніше, Дніпровський районний суд Києва виправдав екс-"беркутівця" Андрія Хандрикина, якого звинувачували в катуванні активістів під час Революції Гідності. Суддя вважає, що його вина не була доведена.

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