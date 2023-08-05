В Хмельницькій та Житомирській областях чути вибухи

В Хмельницькій обласній державній адміністрації підтвердили вибухи в області.

"Чутно вибухи в Хмельницькій області. Залишайтеся в укриттях! Бережіть себе і своїх близьких!", - наголосили в ОВА.

Крім того, вибухи підтвердив і мер Кам'янець-подільська Михайло Посітко. Він також заявив про повторний запуск крилатих ракет.

Повторний вибух

В Хмельницькій ОВА заявили про повторний вибух.

"Знову чутно вибухи в Хмельницькій області. Залишайтеся в укриттях! Віримо в ППО!", - заявили в адміністрації.

Ми також повідомляли про вибухи в Запоріжжі, що відбулись під час сьогоднішньої повітряної тривоги.

Атаки російських окупантів

Нагадаємо, російські окупанти останні кілька тижнів посилено атакують територію України за допомогою ракет та дронів.

Останній їхній масований удар стався 26 липня. Тоді росіяни для атаки задіяли крилаті та гіперзвукові ракети. Усього за день силам протиповітряної оборони вдалося збити 36 ракет ворога, серед яких: 3 ракети "Калібр" та 33 ракети Х-101/Х-555.

Ціллю російської атаки тоді став район Старокостянтинова Хмельницької області.

Внаслідок обстрілу противника у Вінницькій області було поранено п'ятьох людей - вони постраждали від падіння уламків.

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