UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Хмельницькій області збільшилася кількість постраждалих через атаку дронів

Фото: у Хмельницькій області 11 осіб отримали поранення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Хмельницькій області збільшилася кількість постраждалих внаслідок нічної атаки дронів. Поранення отримали 11 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Хмельницького Олександра Симчишина в ефірі телемарафону.

"На території Хмельницької громади прильотів не було, але було влучання в один із об'єктів на території іншої громади - сусідньої з нами, і як наслідок - вибухові хвилі завдали серйозних збитків нашій міській інфраструктурі. Маємо зараз уже 11 поранених, одна людина госпіталізована, але її життю нічого не загрожує", - зазначив він.

За словами Симчишина, здоров'ю постраждалих нічого не загрожує. Серед травм: порізи склом, поранення від ударів внаслідок падіння стелі, дверей.

Також мер Хмельницького додав, що кількість постраждалих може збільшитися, оскільки люди постійно звертаються до лікарні.

Крім того, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону повідомив, що Хмельницьку область атакували чотири дрони-камікадзе.

Нагадаємо, в ніч на 13 травня у Хмельницькій області пролунали вибухи. Пізніше стало відомо, що окупанти атакували об'єкт у Хмельницькому районі.

Всього Росія вночі запустила по Україні 21 дрон, сили ППО збили 17 "Шахедів".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Хмельницкая областьатака дронівВійна в УкраїніВійна Росії проти України